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Каррагер: Моуринью нужны 4–5 игроков, чтобы вернуть «Тоттенхэм» на уровнь Почеттино

Каррагер: Моуринью нужны 4–5 игроков, чтобы вернуть «Тоттенхэм» на уровнь Почеттино
Футбол / Англия 0

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер, ныне работающий экспертом на британском телевидении, поделился мнением о работе Жозе Моуринью на посту главного тренера «Тоттенхэм Хотспур».

«Жизненный цикл команды «Тоттенхэма» под руководством Маурисио Почеттино закончился. Клуб оказался в ситуации, когда нужно либо менять игроков, либо тренера. В итоге ушёл Почеттино, но ему не хватало одного или двух футболистов, чтобы выиграть титул Премьер-лиги.

Что касается Моуринью, то, если он продолжит использовать такой стиль, ему будут нужны четыре или пять игроков, только чтобы вернуть команду на тот уровень, который был при Почеттино», — сказал Каррагер в эфире Sky Sports после матча 22-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» (0:1).

Напомним, Почеттино возглавлял «шпор» с 2014 по 2019 год.

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