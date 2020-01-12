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«Вальядолид» обыграл «Марбелью» в Кубке Испании, Лунин отразил два удара в серии пенальти

«Вальядолид» обыграл «Марбелью» в Кубке Испании, Лунин отразил два удара в серии пенальти
Футбол / Испания 0

В Марбелье на стадионе «Мунисипаль де Марбелья» завершился матч 1/32 Кубка Испании, в котором «Марбелья» принимала «Вальядолид». Победу в серии послематчевых пенальти одержали гости.

Основное время матча завершилось со счётом 1:1. На гол нападающего «Марбельи» Витор Фернандеса Перейры «Вильярреал» ответил голом Энеса Унала. В овертаймах команды также не смогли определить победителя.

Судьба путевки в следующий раунд турнира определилась в серии послематчевых пенальти, где победу со счётом 4:1 одержал «Вальядолид». Украинский голкипер гостей Андрей Лунин отразил два удара.

В параллельном матче «Вильярреал» на выезде в дополнительное время обыграл «Ориуэлу» со счётом 2:1, а «Гранада» также в гостях смогла одержать победу над «Тамарасейте» (1:0).

Кубок Испании. 3-й раунд
11 января 2020, суббота. 23:00 МСК
Марбелья
Марбелья
Окончен
1 : 1
1 : 4
Вальядолид
Вальядолид
1:0 Fernandes Pereira – 39'   1:1 Унал – 86'
Кубок Испании. 3-й раунд
11 января 2020, суббота. 23:00 МСК
Ориуэла
Ориуэла
Окончен
1 : 2
ДВ
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Морено – 72'   1:1 Pallarés Blasco – 83'   1:2 Морено – 118'
Кубок Испании. 3-й раунд
11 января 2020, суббота. 23:00 МСК
Тамарасейте
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Окончен
0 : 1
Гранада
Гранада
0:1 Пуэртас – 19'
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