«Вальядолид» обыграл «Марбелью» в Кубке Испании, Лунин отразил два удара в серии пенальти
В Марбелье на стадионе «Мунисипаль де Марбелья» завершился матч 1/32 Кубка Испании, в котором «Марбелья» принимала «Вальядолид». Победу в серии послематчевых пенальти одержали гости.
Основное время матча завершилось со счётом 1:1. На гол нападающего «Марбельи» Витор Фернандеса Перейры «Вильярреал» ответил голом Энеса Унала. В овертаймах команды также не смогли определить победителя.
Судьба путевки в следующий раунд турнира определилась в серии послематчевых пенальти, где победу со счётом 4:1 одержал «Вальядолид». Украинский голкипер гостей Андрей Лунин отразил два удара.
В параллельном матче «Вильярреал» на выезде в дополнительное время обыграл «Ориуэлу» со счётом 2:1, а «Гранада» также в гостях смогла одержать победу над «Тамарасейте» (1:0).
Кубок Испании. 3-й раунд
11 января 2020, суббота. 23:00 МСК
Марбелья
Марбелья
Окончен
1 : 1
1 : 4
Вальядолид
Вальядолид
1:0 Fernandes Pereira – 39' 1:1 Унал – 86'
Кубок Испании. 3-й раунд
11 января 2020, суббота. 23:00 МСК
Ориуэла
Ориуэла
Окончен
1 : 2
ДВ
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Морено – 72' 1:1 Pallarés Blasco – 83' 1:2 Морено – 118'
Читайте также
- 12 января 2020
-
02:49
-
02:05
-
01:52
-
01:32
-
01:15
-
00:57
-
00:54
-
00:40
-
00:36
-
00:12
-
00:11
- 11 января 2020
-
23:57
-
23:30
-
23:27
-
23:06
-
22:42
-
22:27
-
22:23
-
22:04
-
22:00
-
21:57
-
21:51
-
21:33
-
21:22
-
21:19
-
21:15
-
21:11
-
20:59
-
20:55
-
20:49
-
20:47
-
20:34
-
20:04
-
20:02
-
19:55
Партнерский контент