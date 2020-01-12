«Вальядолид» обыграл «Марбелью» в Кубке Испании, Лунин отразил два удара в серии пенальти

В Марбелье на стадионе «Мунисипаль де Марбелья» завершился матч 1/32 Кубка Испании, в котором «Марбелья» принимала «Вальядолид». Победу в серии послематчевых пенальти одержали гости.

Основное время матча завершилось со счётом 1:1. На гол нападающего «Марбельи» Витор Фернандеса Перейры «Вильярреал» ответил голом Энеса Унала. В овертаймах команды также не смогли определить победителя.

Судьба путевки в следующий раунд турнира определилась в серии послематчевых пенальти, где победу со счётом 4:1 одержал «Вальядолид». Украинский голкипер гостей Андрей Лунин отразил два удара.

В параллельном матче «Вильярреал» на выезде в дополнительное время обыграл «Ориуэлу» со счётом 2:1, а «Гранада» также в гостях смогла одержать победу над «Тамарасейте» (1:0).