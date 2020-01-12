Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бегович прибыл в Италию для прохождения медосмотра в «Милане»

Бегович прибыл в Италию для прохождения медосмотра в «Милане»
Футбол / Италия 0

Голкипер «Борнмута» Асмир Бегович близок к переходу в «Милан», сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, 32-летний боснийский футболист прибыл в Милан для прохождения медицинского осмотра в клубе перед заключением контракта.

Бегович провёл большую часть карьеры в Англии, в 2005 году подписав первый профессиональный контракт с «Портсмутом». В течение следующих нескольких лет Асмира отправляли в другие клубы в аренду, а в 2010-м он перешёл в «Сток Сити». Спустя пять лет вратаря подписал «Челси», откуда он в 2017 году перешёл в «Борнмут». За «Карабах» выступает с прошлого года на правах аренды.

«Милан» набрал 25 очков в 19 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

СМИ: «Милан» заменит Рейну на экс-вратаря «Челси» Беговича
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020