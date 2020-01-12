«Челси» подписал 16-летнего нападающего. Это первый трансфер клуба при Лэмпарде
«Челси» в «твиттере» своей юношеской команды объявил о подписании контракта с 16-летним форвардом «Тромсё» Брайаном Фьябемой.
Норвежский нападающий заключил с лондонским клубом контракт сроком на три с половиной года. Он будет выступать за команду U18.
Это первый трансфер «Челси» при главном тренере Фрэнке Лэмпарде, который возглавил синих в июле прошлого года. Летом клуб не мог делать приобретений из-за наложенного трансферного бана. Запрет предполагал, что «Челси» не сможет подписывать новых игроков в течение двух трансферных периодов. Синие подали на это решение апелляцию, и она была удовлетворена в декабре 2019 года. В итоге клубу сократили трансферный бан с двух трансферных окон до одного.
Лэмпард: матч с «Бёрнли» — одна из лучших домашних игр «Челси» в этом сезоне
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