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«Челси» подписал 16-летнего нападающего. Это первый трансфер клуба при Лэмпарде

«Челси» подписал 16-летнего нападающего. Это первый трансфер клуба при Лэмпарде
Футбол / Англия 0

«Челси» в «твиттере» своей юношеской команды объявил о подписании контракта с 16-летним форвардом «Тромсё» Брайаном Фьябемой.

Норвежский нападающий заключил с лондонским клубом контракт сроком на три с половиной года. Он будет выступать за команду U18.

Это первый трансфер «Челси» при главном тренере Фрэнке Лэмпарде, который возглавил синих в июле прошлого года. Летом клуб не мог делать приобретений из-за наложенного трансферного бана. Запрет предполагал, что «Челси» не сможет подписывать новых игроков в течение двух трансферных периодов. Синие подали на это решение апелляцию, и она была удовлетворена в декабре 2019 года. В итоге клубу сократили трансферный бан с двух трансферных окон до одного.

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