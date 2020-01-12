Новиков: Скопинцеву не гарантировано место в основе «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков поделился мнением о защитнике Дмитрии Скопинцеве. Напомним, 22-летний игрок перешёл из «Краснодара» в «Динамо» в зимнее трансферное окно.



«Уверен, что Скопинцев нам поможет. Он способен сыграть на двух позициях, при различных схемах, и это разнообразит наш потенциал. Плюс он достаточно скоростной игрок, чего мне хочется видеть. В мою концепцию игры он вписывается. Но в то же время ему не гарантировано место в основе», — сказал Новиков в интервью клубной пресс-службе «Динамо».



Напомним, соглашение бело-голубых со Скопинцевым рассчитано на четыре с половиной года, до окончания сезона-2023/2024. Скопинцев выступал за «РБ Лейпциг», «Лиферинг» и «Балтику».

Новиков: благодарен руководству за то, что теперь Скопинцев в «Динамо»