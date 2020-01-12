Новиков: Скопинцеву не гарантировано место в основе «Динамо»
Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков поделился мнением о защитнике Дмитрии Скопинцеве. Напомним, 22-летний игрок перешёл из «Краснодара» в «Динамо» в зимнее трансферное окно.
«Уверен, что Скопинцев нам поможет. Он способен сыграть на двух позициях, при различных схемах, и это разнообразит наш потенциал. Плюс он достаточно скоростной игрок, чего мне хочется видеть. В мою концепцию игры он вписывается. Но в то же время ему не гарантировано место в основе», — сказал Новиков в интервью клубной пресс-службе «Динамо».
Напомним, соглашение бело-голубых со Скопинцевым рассчитано на четыре с половиной года, до окончания сезона-2023/2024. Скопинцев выступал за «РБ Лейпциг», «Лиферинг» и «Балтику».
Новиков: благодарен руководству за то, что теперь Скопинцев в «Динамо»
Читайте также
- 12 января 2020
-
16:51
-
16:46
-
16:32
-
16:30
-
16:24
-
16:12
-
15:58
-
15:45
-
15:20
-
15:16
-
14:46
-
14:41
-
14:18
-
14:13
-
13:58
-
13:50
-
13:36
-
13:28
-
13:23
-
13:10
-
13:01
-
12:52
-
12:43
-
12:29
-
12:25
-
12:15
-
12:02
-
11:42
-
11:25
-
11:19
-
10:56
-
10:53
-
10:39
-
10:30
-
10:13
Партнерский контент