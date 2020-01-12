«Руководство должно принять решение». Киммих считает, что «Баварии» не хватает игроков

Защитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих считает, что команда нуждается в усилении в грядущее зимнее трансферное окно, чтобы бороться за трофеи в нынешнем сезоне.
«На сборах в Дохе у нас было только 12 или 13 профессиональных футболистов. Остальная часть команды состояла из молодёжи. Список молодых игроков был полон. Во время моего первого года в «Баварии» всё было по-другому.
До конца сезона нам предстоит участвовать в трёх турнирах, поэтому нам нужно большое подготовленных футболистов. У нас много травмированных. В руководстве клуба знают ситуацию. Им нужно принять решение. На этот момент у нас недостаточно большой состав», — цитирует Киммиха Goal.
«Бавария», набрав 33 очка в 17 матчах, занимает третье место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.
- 12 января 2020
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