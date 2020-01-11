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«Бавария» со счётом 2:5 проиграла аутсайдеру второй Бундеслиги в товарищеском матче

«Бавария» со счётом 2:5 проиграла аутсайдеру второй Бундеслиги в товарищеском матче
Футбол / Германия 0

«Нюрнберг» и мюнхенская «Бавария» провели товарищеский матч в Нюрнберге на стадионе «Грундиг». Финальный свисток зафиксировал победу хозяев со счётом 5:2.

Автором первого гола стал нападающий «Нюрнберга» Микаэль Фрей на 22-й минуте. До перерыва защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис сравнял счёт. Во второй половине по одному мячу в ворота действующих чемпионов немецкой Бундеслиги отправили нападающие хозяев Микаэль Исхак, Адам Зреляк и Фабиан Шлойзенер, а также хавбек Робин Хак. В концовке отставание мюнхенской команды сократил полузащитник гостей Малик Тилльман.

«Бавария» занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги. В активе подопечных Ханс-Дитера Флика 33 очка. «Нюрнберг» (19) — на 16-м месте во второй Бундеслиге.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
11 января 2020, суббота. 17:30 МСК
Нюрнберг
Нюрнберг, Германия
Окончен
5 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Фрей – 22'   1:1 Дэвис – 34'   2:1 Исхак – 46'   3:1 Зреляк – 57'   4:1 Шлойзенер – 60'   5:1 Хак – 76'   5:2 Тилльман – 85'
Зане был близок к переходу в «Баварию» летом. С «Ливерпулем» должен был сыграть Марез
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