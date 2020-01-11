«Бавария» со счётом 2:5 проиграла аутсайдеру второй Бундеслиги в товарищеском матче

«Нюрнберг» и мюнхенская «Бавария» провели товарищеский матч в Нюрнберге на стадионе «Грундиг». Финальный свисток зафиксировал победу хозяев со счётом 5:2.

Автором первого гола стал нападающий «Нюрнберга» Микаэль Фрей на 22-й минуте. До перерыва защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис сравнял счёт. Во второй половине по одному мячу в ворота действующих чемпионов немецкой Бундеслиги отправили нападающие хозяев Микаэль Исхак, Адам Зреляк и Фабиан Шлойзенер, а также хавбек Робин Хак. В концовке отставание мюнхенской команды сократил полузащитник гостей Малик Тилльман.

«Бавария» занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги. В активе подопечных Ханс-Дитера Флика 33 очка. «Нюрнберг» (19) — на 16-м месте во второй Бундеслиге.