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«Реал» — «Атлетико»: составы команд на финал Суперкубка Испании

«Реал» — «Атлетико»: составы команд на финал Суперкубка Испании
Футбол / Испания 0

Тренерские штабы «Реала» и «Атлетико» определились с составами на финальный матч Суперкубка Испании.

«Реал»: Куртуа, Менди, Рамос, Варан, Карвахаль, Иско, Вальверде, Каземиро, Кроос, Модрич, Йович.

Запасные: Ареола, Марсело, Милитао, Родригес, Мариано, Винисиус, Родриго.

«Атлетико»: Облак, Лоди, Триппьер, Фелипе, Хименес, Парти, Эррера, Сауль, Фелиш, Мората, Корреа.

Запасные: Адан, Эрмосо, Арьяс, Савич, Рикельме, Витоло, Льоренте.

Встреча состоится сегодня, 12 января, в Джидде (Саудовская Аравия) на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити», начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Атлетико».

Напомним, в полуфинале Суперкубка Испании «сливочные» со счётом 3:1 обыграли «Валенсию», а «матрасники» — каталонскую «Барселону» (3:2).

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