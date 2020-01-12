«Реал» — «Атлетико»: составы команд на финал Суперкубка Испании

Тренерские штабы «Реала» и «Атлетико» определились с составами на финальный матч Суперкубка Испании.
«Реал»: Куртуа, Менди, Рамос, Варан, Карвахаль, Иско, Вальверде, Каземиро, Кроос, Модрич, Йович.
Запасные: Ареола, Марсело, Милитао, Родригес, Мариано, Винисиус, Родриго.
«Атлетико»: Облак, Лоди, Триппьер, Фелипе, Хименес, Парти, Эррера, Сауль, Фелиш, Мората, Корреа.
Запасные: Адан, Эрмосо, Арьяс, Савич, Рикельме, Витоло, Льоренте.
Встреча состоится сегодня, 12 января, в Джидде (Саудовская Аравия) на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити», начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Атлетико».
Напомним, в полуфинале Суперкубка Испании «сливочные» со счётом 3:1 обыграли «Валенсию», а «матрасники» — каталонскую «Барселону» (3:2).
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