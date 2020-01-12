Маминов 13 января возглавит «Актобе»
Как стало известно «Чемпионату», бывший игрок и тренер московского «Локомотива» Владимир Маминов завтра, 13 января, возглавит «Актобе».
Российский специалист уже прилетел в Казахстан. В понедельник он подпишет контракт с клубом.
45-летний Маминов в бытность футболистом выступал за «Локомотив» с 1992 по 2008 год. После завершения карьеры он вошёл в тренерский штаб «Локомотива», в котором работал с 2009 по 2011 год. На протяжении некоторого времени Маминов временно исполнял обязанности главного тренера «железнодорожников». Позже он тренировал «Рубин», «Химки», «Солярис» и «Тюмень».
В прошлом сезоне «Актобе» финишировал на последнем месте в турнирной таблице казахстанской Премьер-лиги и вылетел в низший дивизион.
Маминов назвал слухи о назначении спортивным директором «Локомотива» злой шуткой
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