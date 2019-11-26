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Маминов назвал слухи о назначении спортивным директором «Локомотива» злой шуткой

Маминов назвал слухи о назначении спортивным директором «Локомотива» злой шуткой
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист и тренер московского «Локомотива» Владимир Маминов прокомментировал слухи о возвращении в клуб на должность спортивного директора.

«Думаю, это чья-та злая шутка», — сказал Маминов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.

В бытность игроком Маминов защищал цвета «Локомотива» на протяжении всей карьеры, с 1992 по 2008 год. В период с 2001 по 2005 год Владимир вызывался в сборную Узбекистана. После окончания карьеры остался в стане «железнодорожников», перейдя на тренерскую работу. С 2009 по 2011 год экс-полузащитник входил в штаб команды, успев за это время дважды исполнить обязанности главного тренера. Впоследствии возглавлял «Рубин», «Химки» и «Солярис». Последним местом работы Маминова была «Тюмень», которую он покинул в прошлом году.

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