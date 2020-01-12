«Манчестер Сити» разгромил «Астон Виллу». Агуэро оформил хет-трик

В матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» принимала «Манчестер Сити». Встреча прошла в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» и завершилась со счётом 6:1 в пользу гостей.
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро оформил хет-трик. Форвард «горожан» Рияд Марез стал автором дубля. Ещё один мяч в ворота «Астон Виллы» отправил нападающий гостей Габриэл Жезус. В составе хозяев отличился полузащитник Анвар Эль-Гази, реализовавший пенальти.
Победная серия «горожан» в чемпионате Англии достигла трёх матчей. «Астон Вилла» потерпела второе поражение в последних трёх встречах.
«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английского первенства. В активе команды Хосепа Гвардиолы 47 очков. «Астон Вилла» (21) — на 18-м месте.
Календарь матчей АПЛ сезона-2019/2020 доступен на «Чемпионате».
- 12 января 2020
-
21:36
-
21:34
-
21:19
-
21:12
-
21:02
-
20:53
-
20:35Маминов 13 января возглавит «Актобе» Эксклюзив
-
20:29
-
20:26
-
20:12
-
20:00
-
19:58
-
19:49
-
19:26
-
19:12
-
19:00
-
18:58
-
18:56
-
18:42
-
18:37
-
18:19
-
18:19
-
18:00
-
17:59
-
17:42
-
17:25
-
17:21
-
16:51
-
16:46
-
16:32
-
16:30
-
16:24
-
16:12
-
15:58
-
15:45