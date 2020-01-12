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«Манчестер Сити» разгромил «Астон Виллу». Агуэро оформил хет-трик

«Манчестер Сити» разгромил «Астон Виллу». Агуэро оформил хет-трик
Футбол / Англия 0

В матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» принимала «Манчестер Сити». Встреча прошла в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» и завершилась со счётом 6:1 в пользу гостей.

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро оформил хет-трик. Форвард «горожан» Рияд Марез стал автором дубля. Ещё один мяч в ворота «Астон Виллы» отправил нападающий гостей Габриэл Жезус. В составе хозяев отличился полузащитник Анвар Эль-Гази, реализовавший пенальти.

Победная серия «горожан» в чемпионате Англии достигла трёх матчей. «Астон Вилла» потерпела второе поражение в последних трёх встречах.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английского первенства. В активе команды Хосепа Гвардиолы 47 очков. «Астон Вилла» (21) — на 18-м месте.

Календарь матчей АПЛ сезона-2019/2020 доступен на «Чемпионате».

Англия - Премьер-лига. 22-й тур
12 января 2020, воскресенье. 19:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1 : 6
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Марез – 18'   0:2 Марез – 24'   0:3 Агуэро – 28'   0:4 Жезус – 45+1'   0:5 Агуэро – 57'   0:6 Агуэро – 81'   1:6 Эль-Гази – 90+1' (пен)
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