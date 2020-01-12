«Манчестер Сити» разгромил «Астон Виллу». Агуэро оформил хет-трик

В матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» принимала «Манчестер Сити». Встреча прошла в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» и завершилась со счётом 6:1 в пользу гостей.

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро оформил хет-трик. Форвард «горожан» Рияд Марез стал автором дубля. Ещё один мяч в ворота «Астон Виллы» отправил нападающий гостей Габриэл Жезус. В составе хозяев отличился полузащитник Анвар Эль-Гази, реализовавший пенальти.

Победная серия «горожан» в чемпионате Англии достигла трёх матчей. «Астон Вилла» потерпела второе поражение в последних трёх встречах.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английского первенства. В активе команды Хосепа Гвардиолы 47 очков. «Астон Вилла» (21) — на 18-м месте.

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