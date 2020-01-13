Перес: Зидан – это благословение с небес

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес после победы в финальном матче Суперкубка Испании с «Атлетико» (0:0, пен. 4:1) оценил вклад наставника «Королевского клуба» Зинедина Зидана.
«Мы играли без отличных игроков: Эдена Азара, Гарета Бэйла и Карима Бензема. Зидану удалось собрать команду и взять этот трофей. Я думаю, мы находимся на правильном пути, чтобы вернуться после небольшого спада. У Зидана тёплые отношения с Мадридом. Он решил отдохнуть и теперь вернулся с новой энергией. Зидан — это благословение с небес», — приводит слова Переса Marca.
Зидан выиграл девятый финал из девяти на посту главного тренера «Королевского клуба». Кроме того, Зидан выиграл первый трофей после возвращения в «Реал» в 2019 году.
Напомним, что Зидан впервые возглавил «Реал» в 2016 году. Под его руководством мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов в сезонах-2015/2016, 2016/2017 и 2017/2018. Также «Реал» выиграл Суперкубок УЕФА в 2016 и 2017 году, клубный чемпионат мира в 2016 и 2017 году и Суперкубок Испании в 2017 году. В мае 2018 года французский наставник объявил об уходе из «Реала», в который вернулся спустя 9 месяцев.
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