«Барселона» рассматривает Л. Мартинеса и Велу в качестве замены травмированному Суаресу

«Барселона» намерена усилить позицию центрального нападающего до закрытия зимнего трансферного окна в связи с тяжёлой травмой Луиса Суареса.
Как сообщает Goal.com, каталонский клуб в настоящее время рассматривает сразу несколько футболистов. Среди них – Лаутаро Мартинес из «Интера» и Карлос Вела из «Лос-Анджелеса».
Мартинес изначально был главной целью сине-гранатовых, однако клуб планировал приобрести его по окончании сезона. Из-за травмы Суареса планы пришлось поменять. Что касается Велы, «Барселона» интересовалась им год назад, однако тогда переход так и не состоялся.
22-летний аргентинец в нынешнем сезоне итальянской Серии А принял участие в 18 матчах, в которых записал на свой счёт 10 голов (2 – с пенальти) и 1 результативную передачу. В свою очередь 30-летний мексиканец в минувшем розыгрыше MLS установил рекорд лиги, отличившись 36 раз (9 – с пенальти) в 33 встречах.
- 13 января 2020
-
11:22
-
11:19
-
11:08
-
10:56
-
10:53
-
10:37
-
10:33
-
10:06
-
09:55
-
09:46
-
09:37
-
09:36
-
09:21
-
08:45
-
08:25
-
04:17
-
03:25
-
02:43
-
02:25
-
01:52
-
01:34
-
01:00
-
00:42
-
00:35
-
00:09
- 12 января 2020
-
23:41
-
23:39
-
23:28
-
23:02
-
22:47
-
22:33
-
22:23
-
22:16
-
22:14
-
21:58