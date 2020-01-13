«Барселона» рассматривает Л. Мартинеса и Велу в качестве замены травмированному Суаресу

«Барселона» намерена усилить позицию центрального нападающего до закрытия зимнего трансферного окна в связи с тяжёлой травмой Луиса Суареса.



Как сообщает Goal.com, каталонский клуб в настоящее время рассматривает сразу несколько футболистов. Среди них – Лаутаро Мартинес из «Интера» и Карлос Вела из «Лос-Анджелеса».



Мартинес изначально был главной целью сине-гранатовых, однако клуб планировал приобрести его по окончании сезона. Из-за травмы Суареса планы пришлось поменять. Что касается Велы, «Барселона» интересовалась им год назад, однако тогда переход так и не состоялся.



22-летний аргентинец в нынешнем сезоне итальянской Серии А принял участие в 18 матчах, в которых записал на свой счёт 10 голов (2 – с пенальти) и 1 результативную передачу. В свою очередь 30-летний мексиканец в минувшем розыгрыше MLS установил рекорд лиги, отличившись 36 раз (9 – с пенальти) в 33 встречах.

Суарес перенёс операцию и пропустит около четырёх месяцев