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Компани: «Манчестер Сити» не выбыл из чемпионской гонки, но сейчас это не в руках клуба

Компани: «Манчестер Сити» не выбыл из чемпионской гонки, но сейчас это не в руках клуба
Футбол / Англия 0

Бывший защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

«Я никогда не говорил, что «Манчестер Сити» выбыл из чемпионской гонки. Так нельзя говорить. Но сейчас это не в руках клуба. Тем не менее есть ещё на что ориентироваться в этом сезоне. Посмотрите, как исторически «Манчестер Сити» выступал в домашних Кубках и как Лига чемпионов по-прежнему является одной из главных целей клуба. Нет никаких причин разочаровываться в этом сезоне, и всё ещё есть трофеи, за которые надо бороться», — приводит слова Компани Sky Sports.

«Манчестер Сити» набрал 47 очков в 22 матчах и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований на текущий момент является «Ливерпуль», набравший 61 очко в 21 матче.

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