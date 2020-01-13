Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мюллер может сыграть на Олимпиаде-2020 в Токио

Мюллер может сыграть на Олимпиаде-2020 в Токио
Футбол / Германия 0

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер может войти в состав сборной Германии на Олимпиаде-2020 в Токио. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, тренер национальной команды до 21 года Стефан Кунц готов включить 30-летнего нападающего в состав немецкой сборной на Олимпиаду-2020. По регламенту соревнования с 1992 года на Олимпийских играх сборная по футболу может выступать только с игроками моложе 23 лет, но с 1996 года позволено включать в заявку трёх игроков старше этого возраста.

В том случае, если Мюллер сыграет на Олимпиаде, которая пройдёт с 24 июля по 9 августа, футболист пропустит часть предсезонной подготовки с «Баварией», а также начала нового сезона Бундеслиги, который начнётся во второй половине августа.

Мюллер: «Челси»? «Бавария» уверена в себе, и меня устраивают итоги жеребьёвки
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020