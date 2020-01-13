Мюллер может сыграть на Олимпиаде-2020 в Токио
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер может войти в состав сборной Германии на Олимпиаде-2020 в Токио. Об этом сообщает Bild.
По информации источника, тренер национальной команды до 21 года Стефан Кунц готов включить 30-летнего нападающего в состав немецкой сборной на Олимпиаду-2020. По регламенту соревнования с 1992 года на Олимпийских играх сборная по футболу может выступать только с игроками моложе 23 лет, но с 1996 года позволено включать в заявку трёх игроков старше этого возраста.
В том случае, если Мюллер сыграет на Олимпиаде, которая пройдёт с 24 июля по 9 августа, футболист пропустит часть предсезонной подготовки с «Баварией», а также начала нового сезона Бундеслиги, который начнётся во второй половине августа.
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