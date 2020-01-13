Рамос получил травму в матче с «Атлетико» и пропустит до двух недель

Защитник «Реала» Серхио Рамос получил травму во время финального матча за Суперкубок Испании с «Атлетико» (0:0, 4:1 пен.). Об этом сообщает El Chiringuito TV.

Как утверждает источник, защитник «Королевского клуба», который забил решающий пенальти в матче с «Атлетико», получил травму голеностопа. Ожидается, что Серхио Рамос пропустит от 10 до 15 дней.



Ближайшие матчи мадридский клуб поведёт дома с «Севильей» (18 января) и в гостях с «Вальядолидом» (26 января). «Реал» располагается на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги. Подопечные Зинедина Зидана набрали 40 очков в 19 турах. Серхио Рамос принял участие в 18 матчах чемпионата Испании в этом сезоне. 33-летний защитник стал автором трёх голов.