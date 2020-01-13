Неймар: летом хочу сыграть на Олимпиаде и Кубке Америки
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар сообщил, что летом 2020 года он хочет сыграть за сборную Бразилии на Кубке Америки и Олимпийских играх.
«Я хотел бы принять участие в обоих турнирах, но понимаю, что это будет сложно. В 2016 году я также хотел сыграть в обоих турнирах, но „Барселона“ не разрешила мне. Поэтому мне придётся обсудить всё с клубом, так как я хочу помочь сборной Бразилии», — приводит слова Неймара Marca.
Кубок Америки 2020 года пройдёт с 12 июня по 12 июля Аргентине и Колумбии. Соревнования по футболу на летних Олимпийских играх 2020 года пройдут в Японии с 22 июля по 8 августа.
27-летний Неймар в нынешнем сезоне принял участие в 11 матчах чемпионата Франции, в которых забил 10 голов.
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