Моуринью: нормально, что Эриксен в данной ситуации не показывает свой лучший футбол

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью поделился мнением о датском полузащитнике Кристиане Эриксене, который может покинуть клуб.
«По разным причинам некоторые сезоны удаются игрокам лучше, чем другие. Если вы спросите меня, демонстрирует ли Эриксен свою лучшую игру, то я отвечу „нет“.
Если вы спросите меня, знаю ли я причины этого, то я же не идиот и много лет занимаюсь футболом. Я не хочу обвинять или критиковать его. Это нормально, что он не играет на самом высоком уровне в данной ситуации.
Эриксен приносит пользу нам, когда выходит на поле. Он помог нам в матчах с «Олимпиакосом» и «Норвичем». Наши фанаты остались недовольны его игрой с «Ливерпулем», и я должен с этим согласиться», — приводит слова Моуринью Sky Sports.
- 13 января 2020
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