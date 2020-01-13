Моуринью: нормально, что Эриксен в данной ситуации не показывает свой лучший футбол

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью поделился мнением о датском полузащитнике Кристиане Эриксене, который может покинуть клуб.

«По разным причинам некоторые сезоны удаются игрокам лучше, чем другие. Если вы спросите меня, демонстрирует ли Эриксен свою лучшую игру, то я отвечу „нет“.

Если вы спросите меня, знаю ли я причины этого, то я же не идиот и много лет занимаюсь футболом. Я не хочу обвинять или критиковать его. Это нормально, что он не играет на самом высоком уровне в данной ситуации.

Эриксен приносит пользу нам, когда выходит на поле. Он помог нам в матчах с «Олимпиакосом» и «Норвичем». Наши фанаты остались недовольны его игрой с «Ливерпулем», и я должен с этим согласиться», — приводит слова Моуринью Sky Sports.