«Манчестер Юнайтед» просматривает хавбека «Вест Хэма» Райса

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер проявляет интерес к полузащитнику «Вест Хэма» Деклану Райсу. Об этом сообщает Daily Mail.

Как утверждает источник, наставник «красных дьяволов» отправил персонального скаута просмотреть 20-летнего хавбека. В последние недели Райс обрёл свою лучшую форму после трудной первой половины сезона и входит в число главных целей «Манчестер Юнайтед», поскольку клуб хочет укрепить линию полузащиты. Контракт Райса с «Вест Хэмом» рассчитан до лета 2024 года, однако в клубе ожидают, что манкунианцы в ближайшее время сделают предложение по игроку.

В этом сезоне Деклан Райс принял участие в 21 матче английской Премьер-лиги и отметился одной результативной передачей.