Карпин: Федун в курсе абсолютно всего

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил осведомлённость владельца московского «Спартака» Леонида Федуна о делах клуба.



«Он в курсе абсолютно всего. Каждый бюджет, каждая сделка по игроку. Если кто-то думает, что Федун чего-то не знает, то глубоко ошибается», — сказал Карпин в ролике на канале «КраСава» в YouTube.



Карпин возглавлял «Спартак» с 2009 по 2012 и с 2012 по 2014 год. Под его руководством красно-белые дважды становились серебряными призёрами чемпионата России – в сезоне-2009 и в кампании-2011/2012.



Федун приобрёл контрольный пакет акций «Спартака» в 2003 году. Клуб с тех пор завоевал два трофея, став чемпионом России в сезоне-2016/2017 и выиграв Суперкубок страны в 2017 году. Команду на тот момент возглавлял итальянский специалист Массимо Каррера.

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