Как Зидан это делает? 10-й трофей француза в «Реале»!

Матч за Суперкубок Испании в Саудовской Аравии без участия чемпиона Примеры и обладателя Кубка страны: привыкайте к новой реальности испанского футбола. «Барселона» с «Валенсией» выбыли в полуфинале. Финал – мадридское дерби, «Реал» против «Атлетико». Зинедин Зидан против Диего Симеоне.

Потрясающий гол в Суперкубке Испании! Кроос забил прямым ударом с углового «Реал» переиграл «Валенсию» в полуфинале Суперкубка Испании. Денис Черышев сыграл против родного клуба.

Матч «Барсы» с «Атлетико» — драма. В нём были отменённые голы, стычки и камбэк А Месси – гений (но это отменено).

«Реал» с клюшкой

Зидан повторил состав, который выпустил в игре с «Валенсией». «Сливочные» опять вышли без чистых вингеров, с Иско и Лукой Модричем в роли свободных художников. Появился с первых минут и Лука Йович, несмотря на то, что в полуфинале центрфорвард заработал от InStat самую низкую оценку из игроков «Реала» – лишь 265 баллов (всего 40 ТТД при 80% успешных, включая один-единственный удар по воротам).

У «Атлетико» в центр обороны вернулся Хосе Хименес, который пропустил встречу с «Барселоной» из-за небольшого повреждения. Кроме того, в заявке не оказалось автора первого гола в ворота каталонцев Коке. Полученная в полуфинале травма мышц задней поверхности бедра, из-за которой полузащитник отыграл менее получаса, оказалась достаточно серьёзной. После возвращения в Мадрид Коке пройдёт углублённое обследование.

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Подарок от Серхио Рамоса

«Реал» не смог прижать соперника к его штрафной, как это удалось в полуфинале с «Валенсией». Более того, ближе к середине первого тайма команда Симеоне выдала мощный отрезок с высоким прессингом, который едва не завершился голом «Атлетико». Лучший момент имел Жоау Фелиш. Серхио Рамос, попав под давление Альваро Мораты, растерялся и неожиданно выкатил мяч молодому португальцу, однако Жоау Фелиш своим ударом не переубедил тех, кто назвал его одним из главных разочарований первой части сезона Примеры. В следующем похожем эпизоде хитрец Мората хотел заработать пенальти в ворота своей бывшей команды, но плохо вжился в роль «рыбки».

Команда Зидана в своих атаках пыталась, в частности, использовать некоторую слабость левого фланга обороны «Атлетико», где неопытный летний новичок Ренан Лоди пока не всегда верно читает эпизоды. Дани Карвахаль, Лука Модрич, «прописавшийся» справа Федерико Вальверде и даже смещавшийся к ним по ситуации Иско что-то придумывали. «Реал» зарабатывал угловые, угрожал проникновениями в штрафную Яна Облака, тем не менее на гол не наиграл. К перерыву добился только символического перевеса по ударам – 8:7 (в створ – 4:3).

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Промах года и удаление Вальверде

В начале второго тайма Симеоне поменял позицию Жоау Фелишу, чтобы наиболее эффективно использовать возможности этого бриллианта за 126 млн евро. Передвинул его глубже и ближе к правому флангу. Впрочем, довольно быстро пришёл к выводу, что это не пошло на пользу команде. «Реал» владел мячом и инициативой. С выходом на замену Витоло португалец вернулся в атаку.

У «сливочных» наконец-то показал себя Йович. Серб стал больше вовлечён в игру, совершил пару впечатляющих прорывов и сделал почти голевую передачу на Вальверде. Нанести удар головой по собственному колену вместо ворот – это надо умудриться! Уругвайцу уже можно вручать приз автору самого курьёзного промаха года.

Возможно, во втором тайме кто-то задремал на трибунах стадиона Короля Абдуллы. Хотя позиционная игра без обострения оживлялась резкими вспышками. «Атлетико» впервые пробил в створ после перерыва лишь на 80-й минуте, зато этим ударом неутомимо двигавшийся Мората мог принести «Атлетико» трофей. «Реал» заметно перебил команду Симеоне – 7:2 (3:1), но не сказать чтобы заставил страдать.

Игра логично ушла в дополнительное время. «Реал» заканчивал его с атакующей тройкой Родриго – Винисиус – Мариано. Молодые вингеры получили свой шанс, но использовали ли? Как бы то ни было «сливочные» за счёт короткого и среднего паса чаще проникали в штрафную соперника (удары к 115-й минуте – 6:1), а вот за пять минут до конца прозевали контратаку. Вальверде ничего не оставалось, кроме как фолить на Морате, и с красной карточкой уходить с поля под одобрение, как Зидана, так и… Симеоне. В меньшинстве у «Реала» оставалась одна задача – продержаться до серии пенальти. Её команда Зидана и выиграла, завоевав 10-й трофей под руководством Зизу. «Сливочные» реализовали все четыре удара, тогда как Сауль пробил в штангу, а Парти проиграл дуэль Куртуа.