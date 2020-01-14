Cadena Ser сообщила подробности увольнения Вальверде с поста тренера «Барселоны»

Стали известны подробности увольнения Эрнесто Вальверде с поста главного тренера «Барселоны».
Как сообщает Cadena Ser, накануне, 13 января, руководители клуба, среди которых президент Хосеп Мария Бартомеу, директор Хавьер Бордас и генеральный директор Оскар Грау, прибыли на базу команды для встречи со специалистом.
В ходе встречи глава «Барселоны» сказал Вальверде, что на клуб оказывается давление, а также опроверг слухи о попытках пригласить рулевого «Аль-Садда» Хави Эрнандеса, не дождавшись окончания сезона. Тренер, посчитав после услышанного, что Бартомеу хочет, чтобы он самостоятельно подал в отставку, пожаловался на события последних часов и заявил, что для увольнения каталонцы должны связаться с его представителями, а в противном случае он продолжит работу.
После встречи с Вальверде на базе руководство «Барселоны» провело совещание, на котором решило отправить специалиста в отставку. Клуб затем связался с представителями Эрнесто и вечером объявил об уходе тренера.
- 14 января 2020
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