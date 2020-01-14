Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Монако» — «ПСЖ». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Шукюр: многие из правительства Турции переводят деньги в США

Шукюр: многие из правительства Турции переводят деньги в США
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший нападающий сборной Турции Хакан Шукюр, проживающий в США из-за политического преследования на родине, рассказал о настрое представителей правящей турецкой партии – Партии справедливости и развития – на фоне последних событий в стране.

«Я до сих пор в контакте с людьми из турецкого правительства. Многие из них переводят деньги в США, несмотря на свои должности. Они считают, что Турция больше не является безопасной страной и что в какой-то момент проблемы могут возникнуть уже у них. Они говорят: «Не настраивайся против нас, если мы скажем что-то против тебя», — цитирует Шукюра Focus со ссылкой на Welt am Sonntag.

Напомним, в 2016 году Шукюр столкнулся с проблемами из-за критики президента Турции Реджепа Эрдогана в социальных сетях. В дальнейшем Хакан был вынужден уехать в США. Сейчас экс-нападающий пребывает в Вашингтоне, где работает водителем такси и продавцом книг.

Шукюр является лучшим бомбардиром в истории сборной Турции, на его счету 51 гол. За свою карьеру, которая длилась с 1987 по 2008 год, он выступал за «Сакарьяспор», «Бурсаспор», «Галатасарай», «Торино», «Интер», «Парму» и «Блэкберн».

Легенда турецкого футбола Хакан Шукюр живёт в изгнании и работает таксистом в UBER
Он пошёл против Эрдогана. И поплатился за это.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020