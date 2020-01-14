Шукюр: многие из правительства Турции переводят деньги в США

Бывший нападающий сборной Турции Хакан Шукюр, проживающий в США из-за политического преследования на родине, рассказал о настрое представителей правящей турецкой партии – Партии справедливости и развития – на фоне последних событий в стране.



«Я до сих пор в контакте с людьми из турецкого правительства. Многие из них переводят деньги в США, несмотря на свои должности. Они считают, что Турция больше не является безопасной страной и что в какой-то момент проблемы могут возникнуть уже у них. Они говорят: «Не настраивайся против нас, если мы скажем что-то против тебя», — цитирует Шукюра Focus со ссылкой на Welt am Sonntag.



Напомним, в 2016 году Шукюр столкнулся с проблемами из-за критики президента Турции Реджепа Эрдогана в социальных сетях. В дальнейшем Хакан был вынужден уехать в США. Сейчас экс-нападающий пребывает в Вашингтоне, где работает водителем такси и продавцом книг.



Шукюр является лучшим бомбардиром в истории сборной Турции, на его счету 51 гол. За свою карьеру, которая длилась с 1987 по 2008 год, он выступал за «Сакарьяспор», «Бурсаспор», «Галатасарай», «Торино», «Интер», «Парму» и «Блэкберн».

Легенда турецкого футбола Хакан Шукюр живёт в изгнании и работает таксистом в UBER Он пошёл против Эрдогана. И поплатился за это.