В. Березуцкий рассказал, как в Нидерландах относятся к России и США

Бывший тренер «Витесса» Василий Березуцкий рассказал, как в Нидерландах относятся к России и США.
«В Нидерландах людям абсолютно всё равно, что происходит в других странах. У нас, когда читаешь российскую прессу или смотришь телевизор, всё время кажется, что о нашей стране всё время говорят, что мы особенные. На самом деле там вообще никто ничего про Россию не знает, кроме общих вещей. Да и про другие страны, как я понимаю, тоже не особо. Там люди думают только о себе. Они занимаются своей страной и думают только о ней, как сделать ей хорошо. Это у нас все знают, с кем у нас плохие отношения, а с кем хорошие. Там всем это просто пофигу. Хотя есть одно но. Эти люди не особо любят воинствующие страны, которые проявляют какую-то агрессию. Но мы не одни такие, в таком же контексте там говорят об американцах. К ним они также относятся не очень хорошо, потому что они тоже пытаются устраивать войны», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Денис Целых.
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