Российский голкипер Злобин попал в стартовый состав «Бенфики» на матч Кубка Португалии

Российский голкипер Иван Злобин попал в стартовый состав «Бенфики» на матч 1/4 финала Кубка Португалии с «Риу Аве», сообщает пресс-служба лиссабонской команды на странице в «Твиттере».



В нынешнем сезоне Злобин принял участие в 6 матчах «Бенфики», пропустил 5 голов и дважды оставил свои ворота в неприкосновенности. Матч 1/4 финала Кубка Португалии «Бенфика» — «Риу Аве» состоится в ночь с 14 на 15 января и начнётся в 00:15 мск.



Злобин перешёл в «Бенфику» из «Лейрии» три года назад. В академию «Лейрии» российский голкипер попал из московского ЦСКА в 2015 году. В сезоне-2018/2019 Злобин был основным вратарем «Бенфики-Б», играющей во втором дивизионе, а в начале 2019 года был переведён в основную команду. За дубль лиссабонцев российский голкипер провёл 65 матчей и пропустил 86 мячей.