Моуринью: если Эриксен уйдёт, он должен покинуть «Тоттенхэм» с высоко поднятой головой

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал возможный уход полузащитника Кристиана Эриксена. Появилась информация, что игрок согласовал контракт с миланским «Интером».

Ранее итальянские СМИ сообщили, что игрок достиг договорённости с «Интером» по поводу личного контракта, согласно которому его зарплата составит € 7,5 млн в год.

«Эриксен играл очень хорошо, профессионально. Этого я и ожидаю от него. Если он решит уйти, я думаю, что он должен сделать это с высоко поднятой головой, если он отдаётся на поле по максимуму и пытается сделать для команды всё возможное», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что игрок достиг договорённости с «Интером» по поводу личного контракта, согласно которому его зарплата составит € 7,5 млн в год.



Эриксен выступает за «Тоттенхэм» с 2013 года. В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник в 18 матчах английской Премьер-лиги отправил в ворота соперников 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. На его счету также 5 жёлтых карточек.

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