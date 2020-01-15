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Клинсман может пропустить матч с «Баварией» из-за проблем с тренерской лицензией

Клинсман может пропустить матч с «Баварией» из-за проблем с тренерской лицензией
Футбол / Германия 0

У главного тренера берлинской «Герты» Юргена Клинсмана перед матчем 18-го тура чемпионата Германии с мюнхенской «Баварией» закончилась тренерская лицензия, сообщает Bild.

По данным источника, специалисту заранее сообщили об истекающей лицензии, но он не сделал ничего, чтобы её продлить. Лицензия обновляется каждые три года. Для этого тренеры проходят соответствующее обучение на курсах. За неисполнение требований немецкого футбольного союза Клинсману и «Герте» грозит штраф.

Пока неизвестно, разрешат ли тренеру руководить командой в матче с «Баварией», который состоится 19 января.

55-летний Клинсман тренирует «Герту» с 2019 года. В нынешнем сезоне берлинский клуб занимает 12-е место в Бундеслиге, набрав 19 очков.

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