Клинсманн: вывел бы сборную США в 1/4 финала ЧМ-2018. Может быть, даже в полуфинал

Бывший главный тренер сборной США Юрген Клинсманн, ныне возглавляющий «Герту», заявил, что вывел бы американскую команду в 1/4 финала чемпионата мира 2018 года.

«То, что происходит с командой в последние два или три года, очень печально. Это действительно грустно, потому что команда готовилась сыграть в России. Она должна была принять участие в чемпионате мира. По большей части задача выхода на турнир была практически решена, но затем произошла большая катастрофа в Тринидаде, которую никто и никогда не мог представить.

Как я уже говорил, я бы вывел эту команду на турнире в России в 1/4 финала, а может быть, даже в полуфинал, потому что существовала система. Было всё распланировано, но этот план был сорван. Он провалился, когда сборная США не квалифицировалась на турнир в Россию», — приводит слова Клинсманна ESPN US.