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«Атлетико» и «Севилья» поборются за Сусо

«Атлетико» и «Севилья» поборются за Сусо
Футбол / Италия 0

Мадридский «Атлетико» и «Севилья» проявляют интерес к испанскому нападающему «Милана» Сусо, утверждает Football Italia со ссылкой на Sportitalia.

По данным источника, оба клуба рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Также предложения по трансферу форварда сделали «Валенсия» и «Хетафе». Ранее сообщалось, что «Милан» выставил Сусо на трансфер, так как хавбек разочаровал своей игрой руководство клуба.

Сусо перешёл в «Милан» в январе 2015 года из «Ливерпуля». Сумма трансфера составила € 1,3 млн. В нынешнем сезоне 26-летний испанский футболист принял участие в 16 матчах чемпионата Италии (15 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал две результативные передачи, а также получил две жёлтые карточки. Контракт испанского хавбека с итальянским клубом действует до лета 2022 года.

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