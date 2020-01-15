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«Монако» — «ПСЖ». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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«Монако» — «ПСЖ»: прямая видеотрансляция начнётся в 23:00

«Монако» — «ПСЖ»: прямая видеотрансляция начнётся в 23:00
Футбол / Франция 0

Сегодня, 15 января, на стадионе «Луи II» в Фонвьей состоится перенесённый матч 15-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Пари Сен-Жермен». Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. Ему будут ассистировать судьи на линиях Фредерик Акетт и Хишам Закрани. Резервный судья — Томас Леонар.

Также будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча «Монако» — «Пари Сен-Жермен».

«Пари Сен-Жермен», набрав 46 очков в 19 матчах, возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1. «Монако» (29) — на восьмом месте.

Напомним, 12 января команды встречались в Париже в матче 20-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 3:3.

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