«Монако» — «ПСЖ»: прямая видеотрансляция начнётся в 23:00

Сегодня, 15 января, на стадионе «Луи II» в Фонвьей состоится перенесённый матч 15-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Пари Сен-Жермен». Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. Ему будут ассистировать судьи на линиях Фредерик Акетт и Хишам Закрани. Резервный судья — Томас Леонар.

Также будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча «Монако» — «Пари Сен-Жермен».

«Пари Сен-Жермен», набрав 46 очков в 19 матчах, возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1. «Монако» (29) — на восьмом месте.

Напомним, 12 января команды встречались в Париже в матче 20-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 3:3.