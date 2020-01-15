«Монако» — «ПСЖ»: Головин начнёт матч с первых минут

Тренерские штабы «Монако» и «Пари Сен-Жермен» определились со стартовыми составами на матч 15-го тура французской Лиги 1.
«Монако»: Леком, Глик, Хенрихс, Балло-Туре, Марипан, Головин, Фабрегас, Бакайоко, Бен-Йеддер, Кейта, Мартинш.
Запасные: Субашич, Агилар, Бадьяшиль, Силва, Огустен, Диаш, Йоветич.
«ПСЖ»: Навас, Дагба, Силва, Кимпембе, Курзава, Ди Мария, Мюинга, Гейе, Неймар, Мбаппе, Икарди.
Запасные: Рико, Керер, Диалло, Сарабия, Дракслер, Верратти, Эррера.
Встреча состоится сегодня, 15 января, в Фонвьее на стадионе «Луи II», начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и прямую видеотрансляцию матча «ПСЖ» — «Монако».
«Пари Сен-Жермен», набрав в 19 матчах 46 очков, возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1. «Монако» (29) — на восьмом месте.
- 15 января 2020
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