Нападающий Джефферсон Фарфан присоединился к «Локомотиву» на сборе в Испании, сообщается на официальном сайте московской команды.



35-летний перуанский форвард прибыл в расположение «железнодорожников» утром 15 января. Напомним, Фарфан получил тяжёлую травму колена прошлым летом в сборной Перу. На первой тренировке нападающий работал в тренажёрном зале по индивидуальной программе.



Также индивидуально занимались Борис Ротенберг, который продолжает восстановление после повреждения, и Маринато Гилерме, прилетевший в Испанию позже остальных из-за задержки рейса из Бразилии. Голкипер приступит к тренировкам на поле 16 января.

«Локомотив» набрал 34 очка в 19 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.