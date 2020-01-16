Фарфан присоединился к «Локомотиву» на сборе в Испании
Нападающий Джефферсон Фарфан присоединился к «Локомотиву» на сборе в Испании, сообщается на официальном сайте московской команды.
35-летний перуанский форвард прибыл в расположение «железнодорожников» утром 15 января. Напомним, Фарфан получил тяжёлую травму колена прошлым летом в сборной Перу. На первой тренировке нападающий работал в тренажёрном зале по индивидуальной программе.
Также индивидуально занимались Борис Ротенберг, который продолжает восстановление после повреждения, и Маринато Гилерме, прилетевший в Испанию позже остальных из-за задержки рейса из Бразилии. Голкипер приступит к тренировкам на поле 16 января.
«Локомотив» набрал 34 очка в 19 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
29 игроков «Локомотива» прибыли на сбор в Испанию
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