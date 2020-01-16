Экс-игрок «Интера», «Валенсии» и «Барселоны» Мурильо стал игроком «Сельты»

27-летний колумбийский защитник «Сампдории» Джейсон Мурильо перешёл на правах аренды в «Сельту». Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Фото можно посмотреть в «Твиттере» «Сельты».

Аренда игрока предусматривает необязательную опцию выкупа. Игрок выбрал для выступлений 21-й номер. Сегодня, 16 января, состоится пресс-конференция для СМИ с участием Мурильо.

27-летний колумбиец ранее выступал в таких командах как «Гранада», «Интер», «Валенсия» и «Барселона».

В текущем сезоне Мурильо принял участие в 12 матчах за «Сампдорию», в 3 из которых отыграв на ноль. Результативными действиями не отметился. Трансферная стоимость игрока по версии Transfermarkt.de составляет € 8 млн.

В составе сборной Колумбии на его счету 28 сыгранных матчей и 1 забитый мяч.