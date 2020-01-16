«Арсенал» хочет подписать защитника «ПСЖ» Курзава

Защитник «Пари Сен-Жермен» Лейвин Курзава может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Daily Mail.

По информации источника, «Арсенал» хочет подписать 27-летнего футболиста, у которого летом истекает контракт с французским клубом, из-за травмы защитники Кирана Тирни. Утверждается, что идеальным трансферное окно для команды будет в том случае, если лондонцам удастся подписать полузащитника и игрока в оборону. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета также интересуется футболистом «Барселоны» Самуэлем Юмтити.

Курзава выступает за «ПСЖ» с 2015 года, а ранее играл за «Монако», воспитанником которого является. В нынешнем сезоне защитник провёл 10 матчей во французской Лиге 1 и получил 2 жёлтые карточки.