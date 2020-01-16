«Арсенал» хочет подписать защитника «ПСЖ» Курзава
Защитник «Пари Сен-Жермен» Лейвин Курзава может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Daily Mail.
По информации источника, «Арсенал» хочет подписать 27-летнего футболиста, у которого летом истекает контракт с французским клубом, из-за травмы защитники Кирана Тирни. Утверждается, что идеальным трансферное окно для команды будет в том случае, если лондонцам удастся подписать полузащитника и игрока в оборону. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета также интересуется футболистом «Барселоны» Самуэлем Юмтити.
Курзава выступает за «ПСЖ» с 2015 года, а ранее играл за «Монако», воспитанником которого является. В нынешнем сезоне защитник провёл 10 матчей во французской Лиге 1 и получил 2 жёлтые карточки.
«Манчестер Сити» отказал «Арсеналу» в трансфере Стоунса
Читайте также
- 16 января 2020
-
12:10
-
12:10
-
12:00
-
11:47
-
11:44
-
11:39
-
11:16
-
11:00
-
10:46
-
10:39
-
10:25
-
10:15
-
10:01
-
09:52
-
09:39
-
09:36
-
09:25
-
09:03
-
07:59
-
04:27
-
04:09
-
03:50
-
03:31
-
03:10
-
02:52
-
02:32
-
02:15
-
01:54
-
01:21
-
00:58
-
00:40
-
00:39
-
00:36
-
00:02
- 15 января 2020
-
23:55
Партнерский контент