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Хавбек «Спортинга» Бруну Фернандеш может перейти в «МЮ» после матча с «Бенфикой»

Хавбек «Спортинга» Бруну Фернандеш может перейти в «МЮ» после матча с «Бенфикой»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail со ссылкой на португальское издание Record.

Как утверждает источник, португалец уже согласовал условия личного контракта с манкунианцами и присоединится к английскому клубу после матча «Спортинга» с «Бенфикой», который состоится завтра, 17 января. Клубам осталось договориться относительно цены трансфера. На минувшем матче «МЮ» с «Вулверхэмптоном» в Кубке Англии (1:0) присутствовал агент Жорже Мендеш, который, как сообщается, занимается этим трансфером.

В нынешнем сезоне Бруну Фернандеш забил 13 голов и сделал 13 результативных передач в 24 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

После 22 туров «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В активе манкунианцев 34 очка.

«Манчестер Юнайтед» договорился о контракте с хавбеком «Спортинга» Фернандешем
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