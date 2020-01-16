«Ахмат» подтвердил переход форварда «Удинезе» Визеу

Президент «Ахмата» Магомед Даудов в своём «инстаграме» подтвердил переход нападающего Фелипе Визеу из «Удинезе».



«Дорогие друзья! Мы продолжаем активно работать на трансферном рынке и хотим поделиться очередной новостью с нашими болельщиками и всеми любителями футбола. Сегодня мы подписали контракт с молодым, талантливым бразильским футболистом, нападающим Фелипе Визеу. Он переходит в «Ахмат» на правах аренды до конца 2020 года. Права на игрока принадлежат итальянскому «Удинезе». Наш клуб имеет приоритетное право выкупить трансфер игрока.



В свои неполные 23 года Визеу добился определённого результата в карьере. В составе «Фламенго» он становился чемпионом штата Рио-де-Жанейро, финалистом и лучшим бомбардиром Южноамериканского кубка. В его карьере 11 матчей за сборную Бразилии U20, в которых забил 6 голов. Визеу присоединился к команде на сборах в Турции, прошёл медицинский осмотр. Я приветствую новичка, желаю ему удачи. Добро пожаловать в «Ахмат», Фелипе!» — написал Даудов.



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