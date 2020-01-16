В РПЛ сообщили предварительные даты старта и завершения чемпионата сезона-2020/2021

Директор по маркетингу РПЛ Евгений Савин прокомментировал итоги заседания представителей клубов Премьер-Лиги.

«Предварительная дата начала следующего сезона — 25/26 июля 2020 года. Заключительный тур — 23 мая 2021 года. Окончательное решение будет за исполком РФС. Клубы посчитали, что эта структура очень гибкая.

Что касается Кубка, большинство клубов поддержали реформу, но за комментариями надо обращаться в РФС. Мы хотим, чтобы клубы РПЛ относились с максимальной серьёзностью к Кубку. Предварительная дата финала следующего розыгрыша Кубка — 29 мая.

Матч за Суперкубок в другой стране? Если будет хорошее предложение, мы готовы рассматривать. Уже поступали предложения, которые нас не устраивали. Пока нет решения, будет ли Суперкубок за рубежом. Предложения пару лет назад поступали из стран СНГ. Наша лига вызывает интерес.

Мнения по каким-то вопросам Кубка действительно разделились. Мы разделяем цель РФС — сделать Кубок более привлекательным. Одна из основных задач — максимальная заинтересованность клубов. Не секрет, что в последние годы, особенно на ранних стадиях, этой цели не всегда удавалось добиваться. Не хочу вдаваться в подробности реформы, правильнее будет, чтобы коллеги из РФС прокомментировали. Большинство членов лиги считают, что выбрано правильное направление. Детали будут уточнены. Наверное, на ближайшем заседании исполкома РФС реформа должна быть утверждена", — передаёт слова Савина корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.