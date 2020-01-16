Адвокат бывшей жены Ещенко: у Андрея проблемы с математикой

Алиса Образцова, адвокат Марии — бывшей жены защитника московского «Спартака» Андрея Ещенко, прокомментировала решение футболиста подать иски об уменьшении размера алиментов на его детей.
«У нас два судебных процесса, оба касаются уменьшения размера алиментов. В первом иске Андрей Ещенко настаивает на том, чтобы 50% алиментов перечислялись на счёт самого ребёнка, которыми он может воспользоваться по достижении 18 лет.
Второй иск об уменьшении исковых требований на 10%, по соглашению со своим опекуном — Березиной. Он заключил с ней соглашение и договорился о выплате 5%.
Но в настоящем судебном соглашении он требует уменьшения у каждой из матерей. В совокупности получается 10%. Видимо, у Ещенко проблемы с математикой», — сказала Образцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.
- 16 января 2020
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