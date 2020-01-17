Абрамович одобрил трансфер Санчо в «Челси»

Владелец «Челси» Роман Абрамович одобрил подписание клубом вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, сообщает The Sun со ссылкой на журналиста Данкана Кастлса.

Согласно информации источника, собственник лондонского клуба и директор Марина Грановская очень заинтересованы в трансфере 19-летнего футболиста. Англичанин произвёл впечатление на Абрамовича игрой, и владелец клуба готов выделить средства на покупку вингера. Санчо рассматривается в качестве замены Эдену Азару, минувшим летом перешедшему в «Реал». Трансфер футболиста «Боруссии» оценивается в € 140 млн.

В этом сезоне Санчо принял участие в 24 матчах на клубном уровне. На счету вингера 12 забитых мячей, а также 13 результативных передач.