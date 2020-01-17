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Гендиректор «Химок» отрицает, что попечительский совет клуба запретил продавать игроков

Гендиректор «Химок» отрицает, что попечительский совет клуба запретил продавать игроков
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов прокомментировал информацию, что попечительский совет клуба заблокировал продажу футболистов до заключения контрактов с потенциальными спонсорами.

«Во-первых, у нас нет попечительского совета, есть наблюдательный. В этом году этот орган ещё не собирался. Мы ведём поиски спонсоров, на этот момент их нет. Просьба к СМИ не публиковать недостоверную информацию», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Химкам» отказали в увеличении бюджета под выход в Российскую Премьер-Лигу, вследствие чего клуб решил расстаться с несколькими игроками.

«Химки» занимают третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. В 25 матчах команда Андрея Талалаева набрала 50 очков.

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