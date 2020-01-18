Игроки «Спартака» окунули тренера по физподготовке в ванну со льдом

После окончания субботней тренировки футболисты «Спартака» окунули тренера по физподготовке Владимира Чепзановича в ванну со льдом, передаёт корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

Красно-белые проводят первый зимний сбор в Абу-Даби (ОАЭ). Футболисты работают в режиме двухразовых тренировок: зарядка в зале и две сессии на поле — утром и вечером.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Спартаку» предстоит принять участие в товарищеском турнире в Катаре, который пройдёт с 1 по 9 февраля и впервые станет международным. В соревнованиях примут участие «Ростов», «Локомотив» и белградский «Партизан».

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает 10-е место. После 19 туров в активе красно-белых 22 очка.

Подробная турнирная таблица РПЛ