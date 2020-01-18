«Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 18 января, состоится матч «Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед». Встреча 23-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином. Помогать ему будут ассистенты Иан Хассин и Дэниел Робатан. Резервный рефери — Ли Мэйсон.

Последний матч «Шеффилд Юнайтед» и «Арсенала» в Премьер-лиге состоялся в октябре прошлого года в 9-м туре на арене «Брэммел Лэйн». Победу со счётом 1:0 одержали хозяева.

«Шеффилд Юнайтед», набрав 32 очка, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Арсенал» (28) — на 10-м месте.