«Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00
Сегодня, 18 января, состоится матч «Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед». Встреча 23-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином. Помогать ему будут ассистенты Иан Хассин и Дэниел Робатан. Резервный рефери — Ли Мэйсон.
Последний матч «Шеффилд Юнайтед» и «Арсенала» в Премьер-лиге состоялся в октябре прошлого года в 9-м туре на арене «Брэммел Лэйн». Победу со счётом 1:0 одержали хозяева.
«Шеффилд Юнайтед», набрав 32 очка, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Арсенал» (28) — на 10-м месте.
«Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Англии
Читайте также
- 18 января 2020
-
16:11
-
16:11
-
15:48
-
15:41
-
15:30
-
15:15
-
15:12
-
15:04
-
15:00
-
14:51
-
14:44
-
14:28
-
14:05
-
13:57
-
13:47
-
13:14
-
13:10
-
12:52
-
12:34
-
12:15
-
11:59
-
11:55
-
11:38
-
11:31
-
10:55
-
10:41
-
10:31
-
10:12
-
10:10
-
09:54
-
09:45
-
09:37
-
09:26
-
09:17
-
08:30
Партнерский контент