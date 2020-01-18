Экс-форвард «Спартака» Барриос перешёл в клуб Марадоны

Бывший форвард московского «Спартака» Лукас Барриос стал игроком аргентинского клуба «Химнасия и Эсгрима», который возглавляет Диего Марадона.

«Лукас Барриос — новый игрок „Химнасии и Эсгримы“. Добро пожаловать в клуб», — сказано в заявлении в «твиттере» «Химнасии и Эсгримы».

Футболист подписал с новым клубом контракт сроком до конца года. Последней командой Л. Барриоса был «Уракан», который он покинул на правах свободного агента в начале января. В текущем сезоне на клубном уровне 35-летний нападающий отыграл 7 матчей. На его счету один забитый мяч и одна результативная передача.

Барриос выступал за «Спартак» с 2013 по 2014 год. В составе красно-белых парагваец отыграл 20 матчей и забил два мяча.