Соболев присоединился к «Крыльям Советов» на первом сборе

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев присоединился к партнёрам на первом сборе в Турции, сообщает ТАСС.
В самарском клубе «Чемпионату» данную информацию подтвердили.
Напомним, «Крылья Советов» отправились на сборы 15 января, однако Соболева в списке игроков не оказалось. Сообщалось, что форвард может покинуть клуб в зимнее трансферное окно. Заполучить его хотят «Динамо», «Рубин» и ЦСКА. При этом в стане «армейцев» опровергли информацию, что клуб перехватил игрока у бело-голубых.
Соболев перешёл в «Крылья Советов» в январе 2018 года из «Томи». Сумма трансфера составила € 366 тыс. В нынешнем сезоне 22-летний нападающий принял участие в 18 матчах чемпионата России (все — в основном составе), в которых забил 10 мячей и отдал три результативные передачи.
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