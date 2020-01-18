Массовая потасовка игроков — в обзоре матча «Тоттенхэм» — «Уотфорд»
«Тоттенхэм Хотспур» дома сыграл вничью (0:0) с «Уотфордом» в стартовом матче 23-го тура английской Премьер-лиги.
Во втором тайме после нарушения правил в центре на поле завязалась массовая потасовка между игроками команд.
На 69-й минуте судья назначил пенальти в ворота хозяев за игру рукой защитником Яном Вертонгеном.
Однако вратарь Пауло Гассанига парировал удар нападающего соперника Троя Дини с одиннадцатиметровой отметки.
В компенсированное ко второму тайму время «Тоттенхэм» был близок к голу, но защитник гостей выбил мяч с линии ворот.
Видео нереализованного пенальти доступно на «Чемпионате».
После этого матча «Тоттенхэм Хотспур», набрав 31 очко, занимает в турнирной таблице АПЛ 7-е место. «Уотфорд» (23) — на 16-м.
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