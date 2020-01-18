Массовая потасовка игроков — в обзоре матча «Тоттенхэм» — «Уотфорд»

«Тоттенхэм Хотспур» дома сыграл вничью (0:0) с «Уотфордом» в стартовом матче 23-го тура английской Премьер-лиги.



Во втором тайме после нарушения правил в центре на поле завязалась массовая потасовка между игроками команд.

На 69-й минуте судья назначил пенальти в ворота хозяев за игру рукой защитником Яном Вертонгеном.

Однако вратарь Пауло Гассанига парировал удар нападающего соперника Троя Дини с одиннадцатиметровой отметки.

В компенсированное ко второму тайму время «Тоттенхэм» был близок к голу, но защитник гостей выбил мяч с линии ворот.

Видео нереализованного пенальти доступно на «Чемпионате».



После этого матча «Тоттенхэм Хотспур», набрав 31 очко, занимает в турнирной таблице АПЛ 7-е место. «Уотфорд» (23) — на 16-м.