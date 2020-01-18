Холанд — седьмой игрок, сделавший хет-трик в дебютном матче в Бундеслиге

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд оформил хет-трик в матче 18-го тура чемпионата Германии с «Аугсбургом» (5:3), ставшем для него первым за клуб.
Как сообщает Gracenote Live в «Твиттере», 19-летний норвежец стал седьмым футболистом, отличившимся тремя голами в дебютной встрече в Бундеслиге. Ранее это удавалось Пьеру-Эмерику Обамеянгу («Боруссия» Дортмунд, 2013 год), Мартину Фенину («Айнтрахт», 2008 год), Адемару («Штутгарт», 2001 год), Олафу Маршаллу («Динамо» Дрезден, 1993 год), Херманну Олихеру («Штутгарт», 1973 год) и Энгельберту Краусу («Мюнхен 1860», 1963 год).
Напомним, Холанд перебрался в «Боруссию» в декабре прошлого года из «Ред Булл Зальцбург». Нападающий подписал с дортмундским клубом контракт до 2024 года. В нынешнем сезоне забил 16 мячей в 14 матчах чемпионата Австрии. На счету Эрлинга 8 мячей в 6 встречах Лиги чемпионов.
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