Фанаты «Зенита» провели акцию с танком и пиротехникой в День прорыва блокады Ленинграда

Болельщики «Зенита» сегодня, 18 января, провели акцию памяти, посвящённую 77-й годовщине со дня прорыва ленинградской блокады, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Поклонники клуба из Санкт-Петербурга собрались на Кировском мосту через Неву. В 17:00 по местному времени на переправу въехал танк времён Великой Отечественной войны, символизируя прорыв вражеских укреплений. Фанаты «Зенита» встретили боевую машину ярким пиротехническим шоу.

Фото можно посмотреть на странице «Зенита» в «Инстаграме».

Место проведения акции было выбрано не случайно — именно здесь 12 января 1943 года начался массированный артобстрел укреплений противника, за которым последовало масштабное наступление, в результате чего 18 января блокада Ленинграда была прорвана.