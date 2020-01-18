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Фанаты «Зенита» провели акцию с танком и пиротехникой в День прорыва блокады Ленинграда

Фанаты «Зенита» провели акцию с танком и пиротехникой в День прорыва блокады Ленинграда
Футбол / РПЛ 0

Болельщики «Зенита» сегодня, 18 января, провели акцию памяти, посвящённую 77-й годовщине со дня прорыва ленинградской блокады, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Поклонники клуба из Санкт-Петербурга собрались на Кировском мосту через Неву. В 17:00 по местному времени на переправу въехал танк времён Великой Отечественной войны, символизируя прорыв вражеских укреплений. Фанаты «Зенита» встретили боевую машину ярким пиротехническим шоу.

Фото можно посмотреть на странице «Зенита» в «Инстаграме».

Место проведения акции было выбрано не случайно — именно здесь 12 января 1943 года начался массированный артобстрел укреплений противника, за которым последовало масштабное наступление, в результате чего 18 января блокада Ленинграда была прорвана.

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