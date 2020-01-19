Чалханоглу: «Милану» нужен такой лидер, как Ибрагимович

Полузащитник «Милана» и сборной Турции Хакан Чалханоглу рассказал о взаимоотношениях с партнёром по миланскому клубу Златаном Ибрагимовичем.
«В первый день в „Милане“ он подошёл ко мне и тепло поприветствовал. Что мне больше всего нравится в Златане, так это то, что он всегда чётко говорит, что делаю хорошо, а главное — что делаю плохо. Златан указывает мне на ошибки.
Ибрагимович говорил, что у него много друзей из Турции. Он любит моих соотечественников за дружелюбие. Златан удивил, когда сказал несколько предложений по-турецки. Он признался, что любит слушать турецкие песни. Какие именно, не знаю. Я просто рад, что он интересуется мною и моей страной.
Когда Златан провёл первый матч на „Сан-Сиро“ после возвращения, фанаты сходили с ума от радости. После выхода на поле стадион превратился в бедлам. Для меня Ибрагимович сделал этот великий клуб ещё привлекательнее. Нам действительно нужен такой лидер, как Златан. Его присутствие само по себе хорошо для команды. Он в отличной форме и много тренируется», — приводит слова Чалханоглу сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
- 19 января 2020
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