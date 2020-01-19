«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30
Сегодня, 19 января, состоится матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Встреча 23-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. В бригаду войдут ассистенты Ричард Уэст и Гари Бесвик. Резервный рефери — Джонатан Мосс.
В первой части сезона «Манчестер Юнайтед» встречался с «Ливерпулем» в 9-м туре английской Премьер-лиги. Матч в Манчестере завершился вничью со счётом 1:1.
«Ливерпуль» набрал 61 очко в 21 матче и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» (34) — на 5-м месте.
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