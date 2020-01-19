Дзюба: хочу составить коллекцию из ста книг, которые нужно обязательно прочитать

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал о пристрастиях в литературе.
«Сейчас для себя открываю Терри Пратчетта. Сейчас — «Стража! Стража!», «Благие знамения». Я, оказывается, читал их. Читаю, читаю и думаю, что я же читал эту книгу, но давным-давно. Читаешь, и остаётся послевкусие, но со временем забываешь, о чём книга. Терри Пратчетта буду осваивать сейчас максимально.
Хочу вообще завести, как в «Великом уравнителе», сто книг, обязательных к прочтению. Тоже хочу так сделать. Соберу коллекцию из ста книг, которые нужно обязательно прочитать. В этом году попробую составить её. Ещё начал собирать сериалы, которые не посмотрел. Сериалы, потом, крутые игры настольные сейчас анализирую, в которые нужно обязательно всем сыграть.
Обязательно надо прочитать «Ведьмака» Сапковского. Это очень круто, у меня как раз лежит книга «Божьи воины», целый том с 3–4 рассказами. Обязательно — «Гарри Поттер». Кто не читал, тот думает, что это детское, а это очень-очень круто. Это обязательные вещи, азы. «Властелин колец» — сто процентов, «Шантарам» — обе части, хотя вторая чуть похуже, зато она завершает историю, все расставляет по своим местам. «Дракула», весь Вальтер Скотт, Джек Лондон. Лондон вообще мой любимый. У него всё — «Мартин Иден», «Белый клык». Это моя тематика. Я у него всё прочитал, даже всякие рассказы полярные и северные.
«Код да Винчи» мне не очень, на раз. «Игры престолов» у меня лежат все. Знаю, что ещё одну книгу не выпустили, вот они с тех времён лежат. Всё думаю, что Джордж Мартин сейчас выпустит и я всё залпом прочитаю. Вообще, люблю больше фантастику или приключенческий жанр», — сказал Дзюба в интервью клубной пресс-службе «Зенита».
- 19 января 2020
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